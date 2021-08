A SÁBADO em Paris: a Messimania tomou conta dos adeptos do PSG

Os adeptos do Paris Saint-Germain passaram três dias à espera no aeroporto e depois seguiram Messi para todo o lado. A loucura é tanta que as camisolas esgotaram - só há entregas para outubro - e até há jornalistas contratados como paparazzi.

O argentino Toma Marques está entre os muitos adeptos que se encontram à frente do Parque dos Príncipes, o estádio do Paris Saint-Germain, esperando ansiosamente que Lionel Messi venha acenar à multidão. "Estava em Paris há alguns dias com a minha mulher e nem sabíamos que ele ia assinar aqui, foi uma loucura. Eu estive no aeroporto e agora no estádio", conta à SÁBADO.

Onde quer que se encontre, vai segui-lo sempre, garante. "Para mim, Messi é como Deus, como Maradona, ou ainda Di Stéfano ou Kempes, é incrível. Acho que vai correr tudo bem para ele, porque conhece muitos jogadores no clube e ainda por cima esta é uma cidade fantástica para a família dele", continua este argentino originário de Cordoba, que planeia ficar "mais algumas semanas" em Paris para "acompanhar Leo".

Messi, de 34 anos, tinha-se despedido em lágrimas do Barcelona no domingo, chegando à capital francesa nessa manhã de terça-feira, dia 10. Com uma T-shirt com as letras Ici c’est Paris (Aqui é Paris), começou por acenar aos adeptos do PSG através de uma janela do aeroporto Le Bourget, nos arredores da cidade.