viaja para Turim para realizar exames médicos. A apresentação vai ocorrer da parte da tarde.

Esta segunda-feira, Ronaldo

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, confirmou que foi contactado pelo empresário de Cristiano Ronaldo para avançar para a contratação do avançado português mas que o investimento podia colocar em causa o futuro do clube."O Ronaldo foi oferecido ao Nápoles. O Jorge Mendes, o seu agente, ligou-se. Planeámos fazer uma oferta e teríamos pago a contratação com uma percentagem dos fundos garantidos pela sua chegada. Ainda assim, os 350 milhões de euros [ndr: valor que inclui a verba paga ao Real Madrid e os salários do jogador] que a Juventus investiu estou fora das nossas possibilidades. Teríamos corrido o risco de levar o clube à bancarrota", explicou o dirigente em entrevista ao La Repubblica.