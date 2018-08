A portuguesa Marta Pen foi este domingo a sexta classificada na final dos 1.500 metros dos Campeonatos Europeus de atletismo, em Berlim com a marca de 4.06,54 minutos.A campeã foi a britânica Laura Muir, que quis resolver a prova atacando muito cedo, num ritmo muito forte para terminar em 4.02,32 minutos, derrotando a polaca Sofia Ennaoui (4.03,08) e a britânica Laura Weightman com 4.03,75, segunda e terceira, respectivamente.A portuguesa, que tinha sido quinta nos Europeus de 2016, apenas na última volta ficou mais para trás, mas ainda conseguiu reagir no final.