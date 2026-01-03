Luís Suárez parte porta de vidro ao pontapé após empate do Sporting

Sábado – Pense por si

Episódio aconteceu no Estádio Cidade de Barcelos.

Luís Suárez partiu uma porta de vidro, ao pontapé, no Estádio Cidade de Barcelos, logo após o Gil Vicente 1-1 Sporting desta sexta-feira. Segundo apurou o Correio da Manhã, tudo aconteceu na zona de acesso aos balneários. Revoltado com a arbitragem, o avançado do Sporting, melhor marcador do campeonato, perdeu a cabeça e deu um pontapé violento numa porta de vidro.

Luís Suárez, jogador do Sporting
Luís Suárez, jogador do Sporting Tony Dias/Movephoto

