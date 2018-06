"Vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou. Há 25 anos brincaram connosco, mas não brincam mais", prometeu Luís Filipe Vieira aos sócios durante a Assembleia Geral desta segunda-feira, em que o presidente das águias foi reeleito com 80% dos votos. O acontecimento a que o dirigente do clube da Luz se referia ficou conhecido como o Verão Quente de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco trocaram a Luz por Alvalade.Mas a situação não se resumiu a essas duas trocas, prática que era até comum anteriormente, como lembra o Observador, citando o episódio em que, logo no início do século XX, em 1907, o Sporting conseguiu desviar um total de oito jogadores do Sport Lisboa. A oferta que deu aos jogadores era um campo próprio para treinar e jogar e ainda duches com água quente (um luxo para qualquer jogador da altura).No final da década de 1989, o Benfica haveria de se vingar e contratou Fernando Mendes, que rescindiu com os leões, que passavam um mau bocado a níveis financeiros. Da Luz vinha uma justificação simples: contrataram um jogador sem clube. "Eu só estava a pescar no Algarve quando isso aconteceu", disse Gaspar Ramos, responsável pelo futebol benfiquista à época. Mas esse Verão podia ter tido um outro protagonista: Luís Figo que chegou a ter um acordo assinado com o Benfica que acabou por ser desfeito por Sousa Cintra, indemnizando o clube da Luz.A este "roubo" juntava-se um outro problema, sempre que o Sporting se mostrava interessado num jogador, este já estava garantido ao rival. Exemplo disso? Paulo Futre que, quando saiu do Atlético de Madrid, em vez de ir para o clube que o tinha formado, foi para o rival.Mas tudo mudaria em 1993. O Sporting foi atrás de jogadores do Benfica, mais concretamente Paulo Sousa e Pacheco, tentando ainda captar João Vieira Pinto (que acabaria por se mudar para Alvalade mais no fim da carreira)

Pacheco alegou salários em atraso para rescindir com o Benfica. Todo o processo foi secreta, tratado, como conta o Observador, num sábado, numa casa longe de Alvalade e de hotéis para cumprir o máximo sigilo que tinha de existir. O mesmo sucederia com Paulo Sousa - uma das peças chaves do Benfica à altura - que se "escondeu" numa moradia enquanto o negócio com os leões era finalizado.



O Sporting tentou também recrutar João Pinto e enviou-o mesmo de férias para tentar fechar o negócio, mas um advogado explicou ao Sporting que, caso o clube perdesse esse processo, poderia ter de pagar quatro milhões de contos (cerca de 20 milhões de euros), o que seria ruinoso para as finanças sportinguistas. Um dirigente do Benfica tratou de ir buscar João Pinto e o de levar de volta à Luz.

Uma outra tentativa verde e branca surgiu por altura do casamento de Rui Costa que chegou a ser sondado para rescindir com o Benfica e assinar pelo Sporting, numa operação que teria de ficar fechada nesse fim de semana, antes de seguir de lua de mel. Mas chegado ao Benfica, o jogador informou os adeptos que o esperavam (os jornais tinham noticiado a intenção de contratação) que não saíria do clube.



Agora é o Benfica que promete voltar à carga. Conseguirá? E quais os alvos dos encarnados? Sporting já teve cinco rescisões - Rui Patrício, Gelson Martins, William Carvalho, Podence, Bruno Fernandes e Bas Dost - e vários órgãos de comunicação falam da possibilidade de Gelson e Fernandes terem já um acordo com os encarnados. Será um novo Verão Quente?