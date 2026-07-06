LiveModeTV assegura direitos da Taça Intercontinental FIFA 2026 em Portugal

O Paris Saint-Germain, que venceu da UEFA Champions League, vai direto para a final. Do outro lado vão estar os campeões da América do Sul e do Norte, África, Ásia e Oceânia.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A LiveModeTV assegurou os direitos da Taça Intercontinental FIFA 2026 em Portugal, competição que decorre em dezembro e que reúne os campeões de cada continente, foi anunciado.



Bola de futebol geral Luís Manuel Neves/ Medialivre

"Estamos muito contentes por divulgar que teremos a transmissão de jogos da Taça Intercontinental FIFA na LiveModeTV. Depois de anunciarmos o Campeonato do Mundo Feminino FIFA 2027, esta é uma prova de que continuamos a apostar nas maiores competições do futebol internacional. Apesar de não existirem clubes portugueses a participar, o Paris Saint-Germain já está na final e conta com jogadores internacionais portugueses que os adeptos acompanham atualmente ao serviço da Seleção Nacional", afirmou, em comunicado, o General Manager da LiveModeTV Portugal, João Mesquita.

O Paris Saint-Germain, que venceu da UEFA Champions League, vai direto para a final. No plantel estão jogadores como Vitinha, João Neves e Nuno Mendes.

Do outro lado vão estar os campeões da América do Sul e do Norte, África, Ásia e Oceânia. A competição tem eliminação direta.

A LiveModeTV estreou em Portugal com a transmissão dos Jogos do Campeonato do Mundl de 2026 no YouTube e na Prime Video.