Rúben Semedo reage às acusações de violência: "Dinheiro fácil nunca é bom..."

Central português deixou uma publicação nas redes sociais, onde garantiu que "as máscaras vão cair"

Rúben Semedo respondeu, na madrugada deste domingo, às acusações de violência que lhe foram dirigidas ontem, por uma mulher que se intitulava nas redes sociais como Pássaro Negro. Através do Instagram, o central português, que representa o AVS, partilhou uma publicação onde garantiu que "as máscaras vão cair".

"Altura das revelações todas, as máscaras vão cair. Porque não trabalhar para conseguir? Dinheiro fácil nunca é bom...", escreveu o jogador, de 31 anos, que na sexta-feira foi titular e atuou os 90 minutos na visita do AVS a Rio Maior, para o jogo com o Casa Pia (3-3).