Liga portuguesa: em 3º lugar nas faltas e em 5º nas paragens de jogo

Um estudo do Observatório de futebol CIES revela que o campeonato português é notícia pelas piores razões: o tempo efetivo de jogo é escasso, sobrando as interrupções por faltas e por a bola estar fora de campo.

Só as II Divisões de Espanha e de Inglaterra e as I Ligas da República Checa e da Grécia são piores do que o campeonato português no que respeita ao tempo útil de jogo nas partidas de futebol. A conclusão surge num estudo agora apresentado pelo Observatório de futebol CIES, que analisou 35 ligas europeias e ainda a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Num período que se estendeu entre 1 de julho de 2019 e 3 de março de 2021, e que em Portugal englobou 495 jogos, o estudo concluiu que na I Liga há apenas 58,3% do tempo a ser efetivamente utilizado com a bola a rolar, sendo o restante tempo preenchido com interrupções devido a faltas ou por a bola estar fora do campo.

Nas 37 provas europeias analisadas (30 campeonatos da I Divisão, a II Divisão das cinco principais ligas e ainda a Liga dos Campeões e Liga Europa), o último lugar é da II Divisão espanhola, com apenas 55,9% de tempo útil de jogo. Seguem-se a I Liga checa (56,8%), a II Liga inglesa (57,2%) e a I Liga grega (57,5%), surgindo então Portugal no 5º lugar dos piores.