Liga italiana adia todos os jogos, face à morte de Astori

A Liga italiana de futebol anunciou hoje o adiamento de todos os encontros previstos para hoje da 27.ª jornada do principal campeonato transalpino.

A Liga italiana de futebol anunciou hoje o adiamento de todos os encontros previstos para hoje da 27.ª jornada do principal campeonato transalpino, em respeito pela morte do 'capitão' da Fiorentina, Davide Astori.



"Afectada pela trágica notícia, toda a família da Liga apoia a família de Davide Astori e a Fiorentina. Todos os jogos programados para hoje foram adiados. Estamos de luto. Adeus Davide", lê-se no comunicado da Liga italiana de futebol.



O futebolista internacional italiano Davide Astori, 'capitão' da Fiorentina, foi hoje encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para o jogo que devia realizar em Udine, face à Udinese.



"A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu 'capitão' Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", anunciou a formação italiana na sua conta do Twitter.



Davide Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens pelo AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.



O 'capitão' da Fiorentina representou por 14 vezes a 'squadra azzurra', tendo marcado um golo, ao Uruguai (3-2 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), no jogo de atribuição do terceiro lugar da Taça das Confederações de 2013, no Brasil.