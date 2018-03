Do Sporting ao FC Porto, passando por outros clubes europeus, o desporto chora a morte deste internacional italiano aos 31 anos.

A morte do capitão da Fiorentina Davide Astori deixou o mundo do futebol de luto. Dos grandes portugueses aos craques do futebol europeu, o desporto chora a morte deste internacional italiano aos 31 anos.



O Sporting, cujos adeptos têm boas relações com as claques da Fiorentina, já veio dar "força" para os "amigos Viola".





Lamentamos profundamente o falecimento do capitão da @acffiorentina. Descansa em paz, Davide Astori Muita força para os nossos amigos Viola pic.twitter.com/TbFJSNZw4w — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 4 de março de 2018





Também o FC Porto lamenta a morte do jogador:



FC Porto regrets the death of Davide Astori and presents deep condolences to the player's family and @acffiorentina#FCPorto https://t.co/qTD3mOydg8 — FC Porto (@FCPorto) 4 de março de 2018





Em Itália é de onde vem mais reacções. Em primeiro lugar, como forma de luto, todos os jogos desta jornada da Série A foram adiados. Depois, do Nápoles ao Inter, todos os rivais expressaram condolências:



Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 4 de março de 2018







A FC Internazionale de Milão lamenta profundamente a repentina morte do capitão da Fiorentina, Davide Astori! pic.twitter.com/whAjKtzmFn — Inter (@Inter_pt) 4 de março de 2018







?? Sconvolti dalla tremenda notizia della morte di Davide Astori, ci uniamo al dolore della famiglia del Capitano viola e di tutta la Fiorentina https://t.co/yq72BZzaF6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 4 de março de 2018







Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 de março de 2018