FC Porto e Sp. Braga já conhecem os dois possíveis adversários nos 'oitavos' da Liga Europa

Sorteio ditará com quem as equipas portuguesas vão jogar.

24 de fevereiro a 2 de março

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

FC Porto e Sp. Braga vão defrontar Ferencváros (Hungria) ou Estugarda (Alemanha) nos oitavos de final da Liga Europa.



FC Porto e SC Braga disputam vaga na fase seguinte da Liga Europa DR

As duas equipas portuguesas, recorde-se, apuraram-se diretamente para os 'oitavos' da competição e estavam à espera do desfecho do playoff.

Depois de perder por 2-1 no encontro da primeira mão, o Ferencváros conseguiu esta quinta-feira dar a volta à eliminatória com o Ludogorets graças a um triunfo caseiro por 2-0. Já o Estugarda garantiu o apuramento para os 'oitavos' apesar de ter perdido hoje com o Celtic pela margem mínima (0-1). Valeu a goleada na Escócia por 4-1.

Recorde-se que o sorteio dos 'oitavos' está agendado para amanhã, às 13h. As partidas realizar-se-ão a 12 e 19 de março.