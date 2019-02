O extremo LeBron James viveu na terça-feira uma noite de contrastes na Liga norte-americana de Basquetebol (NBA), ao ultrapassar a marca histórica de 32.000 pontos, marcados num jogo em que sofreu a derrota mais pesada da carreira.James conseguiu ser o melhor marcador dos Los Angeles Lakers na derrota por 42 pontos de diferença no pavilhão dos Indiana Pacers, por 136-94, no segundo jogo que disputou após o regresso de uma lesão muscular, apesar de ter marcado apenas 18 pontos, o que é revelador da exibição apática da sua equipa.'King' James, que, anteriormente, tinha sofrido duas derrotas por 36 pontos de diferença, as mais expressivas da careira, tornou-se, por outro lado, o quinto jogador a ultrapassar os 32.000 pontos marcados na competição, juntando-se a um grupo restrito, constituído por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant e Michael Jordan.