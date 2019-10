Portugal venceu esta sexta-feira o Luxemburgo por 2-0 em jogo da 6ª jornada do Grupo B de apuramento para o Euro 2020, realizado no Estádio Alvalade XXI.Os golos da seleção portuguesa foram marcados por Bernardo Silva, logo aos 16 minutos, por Cristiano Ronaldo, aos 65, e Gonçalo Guedes, aos 89.Este foi o 94.º golo de Ronaldo com a camisola das "quinas", que fica apenas a seis da centena de tentos internacionais e a um dos 700 na carreira. Mais do Ronaldo pelas seleções só o iraniano Ali Daei, que está agora a apenas 15 de Ronaldo.Com a vitória, Portugal tem agora 11 pontos em cinco jogos e continua a cinco pontos da Ucrânia que lidera o grupo - mas tem um jogo a mais que a seleção de Fernando Santos. Aliás, a próxima jornada dita um encontro em terreno ucraniano na segunda-feira que poderá decidir o líder do grupo e dar apuramento às duas seleções.No outro jogo do grupo, a Ucrânia venceu a Lituânia em casa também por 2-0, dois golos de Malinovsky.