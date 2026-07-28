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AUTOMOBILISMO. KIMI ANTONELLI, A ESTRELA EM ASCENSÃO

Kimi Antonelli: o jovem prodígio da Fórmula 1

Francisco Máximo Gaié 28 de julho de 2026 às 23:00
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Tem 19 anos e está há duas temporadas na categoria-rainha do automobilismo. Foi a aposta da Mercedes para herdar o monolugar de Lewis Hamilton. Agora, é o atleta mais novo de sempre a liderar o campeonato mundial de pilotos.

Compete com o número 12 e já faz furor por onde passa. Andrea Kimi Antonelli é um jovem italiano de 19 anos que entrou no paddock da Fórmula 1 há uma temporada para ocupar o monolugar de Lewis Hamilton na Mercedes, depois de este ter anunciado que ia abandonar a marca alemã pela rival Ferrari.

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Tópicos Piloto equipa equipamento Corrida de automóveis Andrea Kimi Antonelli Fórmula 1 Marco Antonelli Lewis Hamilton Toto Wolff Hungria Interlagos Barcelona Silverstone
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