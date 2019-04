O pesadelo viria na segunda parte. A passe de Lasse Schone, de Ligt saltou mais alto para afundar as esperanças da Juventus e colocar o Ajax nas meias-finais. Tendo de marcar dois golos para virar novamente a eliminatória, os italianos não conseguiriam responder.



No outro jogo dos quartos-de-final, o Barcelona carimbou a passagem para a eliminatória seguinte. Depois de uma vitória em Old Trafford frente ao Manchester United por 1-0, Messi e companhia venceram de maneira convincente por 3-0 e selaram a presença nas semi-finais, onde poderão encontrar Liverpool ou FC Porto.

O Ajax continua a surpreender na Liga dos Campeões e, depois de eliminar Benfica e Real Madrid, está apurado para as meias-finais com uma vitória sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo. Depois de um empate a um golo na 1ª mão, o clube de Amesterdão venceu em Turim e carimbou passagem à eliminatória seguinte da prova milionária, onde também já está o Barcelona - que eliminou o Manchester United.O jogo em Itália começou melhor para a Juventus. Um golo de Cristiano Ronaldo, o seu sexto na competição deste ano, deu vantagem na eliminatória aos bianconeri aos 28 minutos. Mas, seis minutos depois, os holandeses gelaram o Allianz Stadium com um golo de Van de Beek, a passe do mago marroquino Ziyech.