José Sá de luto pela morte do avô é dispensado do jogo na Irlanda

Substituído por João Carvalho, guarda-redes do Wolves regressa ao grupo na sexta-feira.

José Sá foi esta quarta-feira dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional por morte do avô. De acordo com a informação já divulgada pela FPF, o guarda-redes do Wolverhampton não segue viagem com a equipa para Dublin, Irlanda, onde Portugal defronta esta quinta-feira, pelas 19h45, a seleção irlandesa em jogo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano.



José Sá no treino da Seleção, ao lado de Rui Silva e Diogo Costa

José Sá foi substituído no treino pelo internacional sub-21 João Carvalho, do Sp. Braga, mas regressará ao grupo na sexta-feira, no Porto, para interar o lote de disponíveis de Roberto Martínez para o encontro diante da Arménia, que se realiza no domingo (14h00), no Estádio do Dragão.

O selecionador nacional, e um jogador ainda a definir, farão ainda hoje a antevisão ao República da Irlanda-Portugal em conferência de imprensa agendada para as 19 horas, na Arena Dublin.

Recorde-se que Portugal está muito perto de garantir a sua 9.ª presença num Campeonato do Mundo de futebol, precisando de vitória ou dois empates (talvez nenhum seja necessário) nos dois jogos que ainda tem a disputar nesta fase de qualificação.

À entrada para esta duas últimas rondas, Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos (3V e 1E). Atrás, no 2.º lugar, está a Hungria, com cinco pontos, seguindo-se a Irlanda (4 pts.) e a Arménia (3 pts.).