Jorge Jesus vai continuar no comando do Al Hilal, apesar do desconforto que lhe causou a mudança na direcção do clube saudita, ao ponto de ter admitido abandonar a Arábia.

O presidente Sami Al Jaber, grande responsável pela mudança do treinador português para a Arábia Saudita, deixou o clube para ocupar o cargo de assessor da Autoridade do Desporto. Para o seu lugar, foi nomeado Mohammad Bin Faisal.