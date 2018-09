Viatura ficou danificada e com vidros partidos.

Um autocarro de adeptos do Lusitânia de Lourosa foi apedrejado, este domingo, no final de um jogo em Coimbrões, Gaia, por adeptos da equipa local. A partida contou para o campeonato nacional de seniores.



Quando a PSP chegou ao local, os ânimos ficaram exaltados. Segundo os adeptos do Lourosa, a autoridade demorou muito tempo a chegar ao local.



O autocarro, propriedade de uma empresa da Feira, ficou danificado com vidros partidos.



Não há registo de feridos.