Sobre a "feira" em que se tornou o futebol português e o que se poderá fazer para mudar (pergunta feita pelo ex-presidente leonino Godinho Lopes), Jesus admitiu que é preciso uma alteração de mentalidades. E até deu o exemplo da cláusula que tem no contrato que assinou com o Al-Hilal. "Todos temos de ter um linguagem completamente diferente. Não vale tudo para ganhar. Em Portugal, sobretudo nos últimos 10 anos, criou-se a ideia de que os chicos-espertos podiam ser vencedores. Percebeu-se que a comunicação é um jogo para alcançar objectivos e todos temos de mudar a forma de pensar e falar sobre futebol. No meu novo contrato, com o Al-Hilal, tenho uma cláusula de ética e respeito sobre o adversário, sob pena de rescisão. Temos de ter outra forma de comunicar, dirigentes e treinadores. Não podem fingir que são surdos e que não vêem, senão o futebol vai ficar descredibilizado."





Dois dias depois de assinar pelo Al-Hilal, campeão da Arábia Saudita, Jorge Jesus foi esta sexta-feira, 8 de Junho, o convidado-estrela do International Club of Portugal, onde abordou o tema "A Liderança na Multiculturalidade". O treinador começou logo por avisar que não podia abordar a saída do Sporting, uma vez que tem uma cláusula de confidencialidade, sob pena de ser obrigado a ressarcir financeiramente o Sporting.Foi por isso que recusou responder a uma pergunta-provocação, feita pelo director do jornal Record, António Magalhães, que recuperou a parte em que Jorge Jesus falou da liderança – "um líder pode fazer-se, mas eu acredito que o verdadeiro líder nasce com um dom. Como se costuma dizer, mandar é fácil, saber mandar é que é difícil" – e lhe perguntou se sentia que nos últimos três anos (passados no Sporting) tinha pessoas acima dele a saber mandar. "Como sabem, não posso falar do Sporting", relembrou.Ainda assim, quando lhe perguntaram se estaria nos seus planos, a médio prazo, voltar ao Sporting com outras funções, nomeadamente de presidente ou director, descartou taxativamente essa hipótese: "Nem no Sporting nem em outro clube qualquer. Os meus objectivos não passam por gerir um clube, isso está fora de questão. O que me move é o jogo, é a paixão. Por isso é que dei o salto para a Arábia Saudita, um clube que não conheço, mas com o qual me identifiquei com a minha paixão. Queria continuar a trabalhar". Mas Jorge Jesus quer regressar: "A saída de Portugal tem um objetivo, que é o objetivo de voltar. A quem e onde não sei". Na sala, ouviram-se muitos comentários do género: "Daqui a um ano ou dois está no FC Porto".Aliás, Jesus deu o exemplo da sua mudança do Benfica para o Sporting como inexplicável para o extremar de posições. "Não tinha noção de que isto afectava tanto as pessoas em termos sentimentais, mas fui-me apercebendo quando andava na rua e encontrava adolescentes, e também adultos, que vinham ter comigo a chorar e a perguntar-me porque é que eu tinha mudado. Na altura não percebia porque é que essa mudança causava tantos sentimentos e paixões. Afinal, os profissionais mudam de clube", notou.Antes das perguntas, Jesus falou sobre a liderança: "Para mim, o princípio da liderança tem a ver com o pensamento. Em qualquer área, só é líder quem trabalha, até porque quem trabalha é que alcança resultados. Agora vou para um país completamente diferente, para a Arábia Saudita. Vou trabalhar com árabes, com vários jogadores de que ainda não conheço as nacionalidades. Normalmente as pessoas olham para o treinador e para os jogadores, mas eu antes de ser treinador sou um ser humano, os meus jogadores a mesma coisa".Tendo noção das diferenças culturais e religiosas que vai encontrar no Médio Oriente, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro (antes só tinha treinado em Portugal, clubes como Benfica, Sporting, Sp. Braga ou Belenenses) Jesus defendeu-se com a linguagem do futebol, que "é igual em todo o mundo". "Se tiveres capacidade para que os jogadores percebam o que tu queres, chegas lá. E chegas sempre, às vezes demora-se é mais tempo. Seja em árabe, inglês ou espanhol, eles têm de perceber, nem que seja baseado no gesto".Ainda sobre liderança, Jesus falou na importância de conseguir tirar o máximo rendimento dos jogadores. E até contou uma história, passada com Slimani, argelino que treinou no Sporting. "Como sabem, o Slimani é muçulmano, e os muçulmanos rezam cinco vezes por dia e no Ramadão só se alimentam à noite. O Slimani, que fez uma época extraordinária comigo, no início, como não se alimentava convenientemente, houve um treino em que desmaiou três vezes. Então partilhámos com ele uma forma diferente de trabalhar, e isso resultou, como ficou provado com o rendimento que ele teve. Lá está, um líder tem de se saber adaptar".Após a sua intervenção, Jorge Jesus teve direito a que lhe cantassem o fado Falem Agora, de Fábia Rebordão e Jorge Fernando, cuja letra fala, entre outras coisas, de falar nas costas e de um caso mal contado. "Falem agora - que eu estou por fora, e até já", cantou o treinador. Muito envergonhado, mas é verdade que Jesus cantou o fado na sua despedida de Portugal.