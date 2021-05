Adepto do Sporting desde miúdo, César Mourão festejou o título dos leões, após 19 anos de jejum. O ator e humorista, que tem na SIC o programa de sucesso Terra Nossa, e que entrou nos remakes dos filmes O Pátio das Cantigas e A Canção de Lisboa, contou na SÁBADO como começou a sua ligação ao clube, por intermédio do avô.

Sou do Sporting. Sempre tive muita vaidade nisso, hoje é mais fácil dizer que somos do Sporting, mas ser do Sporting é sê-lo todos os dias.