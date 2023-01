As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Jogador do Marítimo acusa agente Miguel Pinho de suborno para perder com o Benfica

Edgar Costa, jogador e ainda um dos capitães do Marítimo, revelou à magistrada Andrea Marques, num depoimento feito em 2019, que foi alvo de uma tentativa de suborno por parte do empresário Miguel Pinho, de forma a facilitar num jogo contra o Benfica, segundo adianta o jornal 'Expresso'. De acordo com o semanário, nesse interrogatório o jogador admitiu ter sido um dos dois futebolistas dos insulares que, em 2018, confidenciaram sob anonimato à SIC terem sido abordados para perder por agentes alegadamente ligados às águias.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Recorde-se que nessa reportagem da SIC, em maio de 2018, dois jogadores do Marítimo deram conta de uma oferta na ordem dos 40 mil euros para facilitarem nessa partida com o Benfica, referente à penúltima jornada de 2015/16, que os encarnados venceram por 2-0, na Madeira.