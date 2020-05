Farid El Melali, jogador do Angers, foi detido pela polícia depois de ser apanhado a masturbar-se à varanda da sua casa enquanto observava a vizinha do andar de baixo. Segundo a ESPN, tanto a polícia local como o clube confirmaram a detenção mas sem revelar os motivos. Refira-se que tal aconteceu apenas um dia depois de o futebolista argelino, de 22 anos, ter renovado pelo emblema da Ligue 1.O incidente ocorreu às 22h50 de segunda-feira e foi testemunhado por vários vizinhos. A mulher em causa acabaria por chamar a polícia, que procedeu à detenção. A advogada do jogador, em declarações ao Le Courrier de l'Ouest, defendeu que este "não visou ninguém em particular nem adotou uma postura ofensiva".O jornal francês revelou ainda que o médio admitiu à polícia que foi a segunda vez no espaço de três semanas que teve semelhante comportamento. El Melali foi em seguida libertado mas deverá pagar uma multa. A moldura penal em França para este género de ofensas sexuais prevê sanções que podem ir até aos 15 mil euros e um ano de prisão.