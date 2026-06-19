Canal argentino anunciou morte do pai de Messi por engano e já houve despedimentos

A apresentadora Florência Pena despediu-se da Luzu TV, canal de streaming argentino, depois de ter anunciado, em direto, no 'El Show de Verano', que Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morreu. A equipa de produção do programa foi despedida.



Messi AP

"Lamentamos profundamente o ocorrido no ar no programa 'El Show del Verano'. Para o nosso canal, é inadmissível a difusão de informações sensíveis sem a devida verificação prévia. Por esse motivo, tomámos a decisão de de desvincular todos os responsáveis envolvidos. Florencia Peña tomará a decisão de se afastar", pode ler-se no comunicado emitido pela Luzu TV já depois de a família de Messi ter negado a morte de Jorge.

Florencia Peña recorreu às redes sociais para pedir desculpa pelo sucedido, admitindo que errou e que se sente "envergonhada".

"Peço desculpa à família Messi pelo momento horroroso que imagino que esteja a viver. Estou muito envergonhada por ter sido o veículo para esta dor. Tenho de esclarecer que esta informação falsa me foi transmitida no direto, como tendo sido verificada pelo auricular pela produção do programa, e eu confiei. Ainda assim, assumo a responsabilidade por fazer parte do erro e é por isso que decidi afastar-me e terminar a minha participação na Luzu. Volto a pedir desculpa de coração, errei", escreveu.

Recorde-se que Messi ficou emocionado depois de inaugurar o marcador frente a Argélia - viria a fazer um hat trick. No rescaldo da partida, o argentino apenas admitiu que passava por problemas pessoais. A família acabou por dar explicações, revelando que o pai do capitão está a atravessar uma situação complicada de saúde.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026