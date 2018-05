O guarda-redes brasileiro Ederson tem coleccionado exibições de qualidade na sua primeira temporada na Premier League e agora tem ainda mais motivos para festejar. Depois de ter sido campeão pelo Manchester City, o guardião acrescentou à época quase perfeita um World Guinness Record para o pontapé na bola mais longo de sempre, mais precisamente 75,35 metros.

A medida foi alcançada esta quinta-feira, no centro de treinos do clube inglês, após três tentativas. A prova foi feita perante o júri responsável pela edição publicada anualmente, com recordes de performances humanas e extremos da natureza.

E a época de Ederson Moraes ainda não acabou, visto que no próximo mês de Junho deverá representar a selecção do Brasil no Mundial de futebol, a realizar-se na Rússia. O brasileiro é um produto de formação do Benfica, tendo representado as "águias" desde os 16 anos, quando trocou o São Paulo pelo emblema da Luz. No Verão de 2017, o guarda-redes trocou as redes do clube português pelas do Manchester City, tendo sido titular indiscutível durante a presente temporada.

A sua habilidade de lançamentos longos através de pontapés precisos não passou despercebida ao longo da sua carreira, nem a Rui Vitória, nem a Pep Guardiola, treinadores, respectivamente, do Benfica e do Manchester City. Já em 2011, na altura apenas com 17 anos, Ederson Moraes marcou um golo de baliza a baliza num encontro de juniores com o Sporting de Braga.