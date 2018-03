A edição de 2018 da prova, que vai realizar-se entre 28 de Abril e 6 de Maio, terá o melhor tenista português de sempre como figura.

O português João Sousa, 80.º classificado do ranking mundial, vai ter entrada directa no quadro principal do Estoril Open, anunciou hoje a organização do único torneio nacional que integra o circuito da Associação de Tenistas Profissional (ATP).



Sousa foi, precisamente, o último tenista com acesso directo, numa lista de 19 praticantes, que é encabeçada pelo sul-africano Kevin Anderson, número oito da hierarquia da ATP e único integrante do 'top 10' mundial, seguido do espanhol Pablo Carreño Busta, 19.º do ranking, campeão em título.



O australiano Nick Kyrgios (20.º do mundo), os espanhóis Albert Ramos-Vinolas (24.º) e David Ferrer (35.º), o britânico Kyle Edmund (26.º) e o luxemburguês Gilles Muller (28.º), finalista vencido, também se destacam no quadro principal da prova, que realiza entre 28 de Abril e 06 de Maio, no Clube de Ténis do Estoril.



No total, a edição de 2018 do Estoril Open contará com seis tenistas do 'top 30' e um recorde de 13 nacionalidades entre os jogadores que já garantiram a entrada directa, com a Espanha a dominar o elenco, com quatro representantes.



"A edição deste ano tem por mote 'a arte do ténis' e só posso dizer que estamos muito contentes com o diversificado naipe de artistas da raqueta que marcará presença", disse o director do torneio, João Zilhão.