O tenista português João Sousa foi esta quarta-feria eliminado no torneio de Estocolmo, ao perder na primeira ronda da prova com o sueco Mikael Ymer, que recebeu um 'wild card' para o quadro principal.O número um nacional e 64.º classificado do ranking mundial não conseguiu impor o seu ténis perante o 75.º colocado da hierarquia da ATP, baqueando por 7-5 e 6-4, após uma hora e 46 minutos de confronto.Num encontro com várias quebras de serviço para ambos os tenistas, Ymer conseguiu ser mais consistente e fechar o encontro no primeiro 'match point' que dispôs, o que lhe permite defrontar o alemão Cedrik-Marcel Stebe na próxima ronda.