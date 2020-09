João Sousa cai para pior posição no 'ranking' em mais de dois anos

O tenista português João Sousa desceu hoje para a 77.ª posição no 'ranking' mundial, a sua pior classificação em mais de dois anos, com o canadiano Denis Shapovalov a estrear-se no 'top-10'.

Num ano ainda sem qualquer vitória em primeiras rondas de quadros principais, o vimaranense desceu três posições em relação à última atualização da hierarquia ATP, ficando na sua pior posição desde 19 de março de 2018.

Portugal mantém mais três tenistas no 'top-200', com Pedro Sousa a descer para 113.º, João Domingues a cair para 160.º e Frederico Silva a manter-se na 193.ª posição.

No 'top-10', a única novidade é a subida de Shapovalov para 10.º, o seu melhor posto de sempre, com o sérvio Novak Djokovic, que na segunda-feira venceu o Masters 1.000 de Roma, a manter a liderança, seguido do espanhol Rafael Nadal e do austríaco Dominic Thiem.

No 'ranking' feminino, a australiana Ashleigh Barty mantém-se no topo, seguida da romena Simona Halep e da japonesa Naomi Osaka, com a ucraniana Elina Svitolina a ultrapassar a norte-americana Sofia Kenin no quinto posto.