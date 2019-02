João Silva conquista bronze na primeira Taça do Mundo de triatlo de 2019

Dos restantes portugueses, Ricardo Batista foi 42.º, Vasco Vilaça chegou em 55.º e Miguel Arraiolos não terminou a prova.

O triatleta português João Silva foi este domingo terceiro classificado na prova de elite masculina da Taça do Mundo de triatlo, disputada na distância sprint na Cidade do Cabo (África do Sul), que abriu a época de 2019.

O triatleta do Benfica completou o percurso em 52.19 minutos, ficando a 15 segundos do vencedor, o britânico Alex Yee (52.04 minutos), e terminando com o mesmo tempo do segundo classificado, o norte-americano Tony Smoragiewicz.

Em femininos, na distância sprint, a melhor portuguesa foi Melanie Santos, na 14.ª posição, ao concluir os três segmentos (natação, ciclismo e corrida) em 58.50 minutos, mais 1.26 minutos do que a veterana japonesa Ai Ueda, de 35 anos, que se impôs às norte-americanas Summer Rappaport (57.31) e Tamara Gorman (57.44).

Helena Carvalho terminou a competição na Cidade do Cabo no 22.º lugar, com o registo de 59.32 minutos, enquanto Andreia Ferrum não foi além da 53.ª posição, com 1.07.35 horas.

A próxima etapa da Taça do Mundo de triatlo realiza-se em Mooloolaba, na Austrália, a 16 de março.