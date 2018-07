João Benedito anuncia candidatura à presidência do Sporting

O ex-jogador internacional português de futsal anunciou que vai ser candidato às eleições do Sporting, marcadas para 8 de Setembro.

O ex-jogador internacional português de futsal João Benedito anunciou esta quarta-feira que vai ser candidato às eleições do Sporting, marcadas para 8 de Setembro, elevando para oito o número de sócios que já comunicaram essa intenção.



"Não estou aqui como candidato, porque ainda não o sou, mas amanhã [quinta-feira] anunciarei essa candidatura", disse João Benedito, em declarações aos órgãos de comunicação social, à margem da convenção Sporting Talks, a decorrer na Universidade Católica, em Lisboa.



O antigo capitão da equipa de futsal do Sporting advertiu que não é apenas "mais um" candidato, mas recusou pronunciar-se sobre "temas estruturais", por considerar que o encontro que visa debater a situação do clube lisboeta "não é o local próprio".



Antes de João Benedito, já tinham anunciado que iriam concorrer às eleições do Sporting Bruno de Carvalho, presidente destituído, Carlos Vieira, Frederico Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal e Fernando Tavares Pereira.