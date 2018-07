O presidente do Al-Hilal, Sami Al-Jaber, já mostrou ao líder do Benfica, Luís Filipe Vieira, o interesse em levar André Carrillo para o futebol árabe.De acordo com o jornal Record, o treinador Jorge Jesus quer o jogador peruano - e Luís Filipe Vieira está no terreno para negociar um empréstimo que permita ao clube da Luz poupar na massa salarial. O momento do encontro foi partilhado pelo próprio Al-Jaber no Twitter, numa publicação à qual anexou ainda uma foto ao lado do homem forte do clube encarnado.Recorde-se que Carrillo teve um bom desempenho no Mundial 2018. Para já, terminado o empréstimo aos ingleses do Watford, o futuro do peruano ainda não é conhecido. A imprensa nacional diz que Rui Vitória estaria disposto a receber Carrillo caso algum extremo abandone o Seixal.