Fernando Hierro e a Real Federação Espanhola (RFEF) anunciaram este domingo a saída do seleccionador do cargo. Hierro, que substituiu Lopetegui à frente da La Roja na véspera da estreia no Mundial'2018, declinou o convite do organismo em continuar como director desportivo, cargo que desempenhava anteriormente, apesar de ter contrato com a federação, abandonando assim o organismo.



Em comunicado, a RFEF sublinha que Hierro deixa a selecção em busca de "novos horizontes e novos desafios profissionais", desejando a "melhor das sortes" ao técnico.