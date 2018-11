Dembélé, avançado do Barcelona, avisou o clube que estava com uma indisposição, mas a história não foi bem assim.

Continuam os casos de indisciplina em torno de Dembelé. Depois de ter sido noticiado que o avançado gaulês faltou aos treino do Barcelona devido uma gastroenterite, o 'AS' vem agora revelar uma nova versão da história.



Segundo o diário espanhol, Ousmane Dembelé convidou os seus amigos para jogarem PlayStation. Até aqui nada de mal, não fosse o avançado ter adormecido a altas horas da madrugada e se ter esquecido de ligar o despertador. Resultado? O jogador acordou às 11H30 com um telefonema de um funcionário do Barcelona a perguntar por que não se tinha apresentado no treino... das 11 horas. Completamente atrapalhado e consciente de que tinha feito asneira, o gaulês inventou a desculpa que estava mal da barriga. Um médico do Barcelona deslocou-se à sua residência e constatou que o jogador estava completamente recuperado das (fictícias) dores de estômago.



O erro de Dembelé poderia ser 'ultrapassado' devido à sua idade (21 anos), mas os reincidentes casos de indisciplina, que já se estenderam ao seu antigo senhorio na Alemanha, fazem os catalães perder a confiança no avançado que foi resgatado ao Borussia Dortmund a troco de 105 milhões de euros no verão de 2017.



O 'AS' diz que o grande problema de Dembelé é não ter ninguém que imponha alguma disciplina ao jogador do Barcelona e estar muito tempo sozinho. A mesma publicação refere que o francês não é grande fã da noite da cidade catalã, mas que passa horas a fio em casa fechado a jogar PlayStation, e fala mesmo em "vício" do jogador com os videojogos que está a afetar negativamente o seu rendimento.