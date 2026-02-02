I Liga: Sporting de Braga goleia nas Aves e mantém quarto lugar

Sábado – Pense por si

Com esta vitória, o Sporting de Braga conserva o quarto posto da prova, com 36 pontos, enquanto o AVS é lanterna-vermelha, com apenas cinco pontos.

O Sporting de Braga foi golear esta segunda-feira à Vila das Aves o AVS por 4-0, em encontro da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos bracarenses fecharem a ronda no quarto posto.

O jogador do AVS Ponk (D) em ação com o jogador do Sporting de Braga Gabri Martinez
O jogador do AVS Ponk (D) em ação com o jogador do Sporting de Braga Gabri Martinez

O triunfo da equipa 'arsenalista', que somou o quinto jogo sem perder e terceira vitória seguida para o campeonato, cedo começou a desenhar-se, através de um golo de Ricardo Horta, o 150.º pelo Braga, aos sete minutos, tendo Rodrigo Zalazar (30) e um 'bis' de Pau Victor (80 e 83) anotado os restantes, perante um AVS que se 'afunda' no último posto e continua sem vencer para a Liga.

