Fofana é reforço do FC Porto

Médio costa-marfinense chega aos dragões por empréstimo do Stade Rennais.
O FC Porto oficializou esta segunda-feira a contratação de Seko Fofana. O costa-marfinense chega por empréstimo do Rennes num acordo que "não inclui opção de compra dos direitos económicos", como explicam os azuis e brancos em comunicado.
O médio, de 30 anos, que pode jogar a 6 e a 8, vai envergar a camisola azul e branca com o número 42 em homenagem ao ídolo Yaya Touré.