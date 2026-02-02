Sporting empresta Alisson ao Nápoles

Leões encaixam no imediato 3,5 milhões de euros com o extremo e a verba pode aumentar no defeso.

Sporting e Nápoles oficializaram esta tarde o acordo por Alisson. O extremo brasileiro, de 23 anos, deixa Alvalade e segue por empréstimo para Itália, válido até ao verão.



Como demos conta em tempo oportuno, a SAD verde e branca encaixa 3,5 milhões de euros pela cedência e a este número pode somar mais 16,5 milhões, na eventualidade de o Nápoles acionar, no defeso, a opção de compra prevista no contrato. Nessa eventualidade, os leões terão ainda direito a 10% de mais-valia numa futura venda.

Além de os clubes terem anunciado a transferência, bem como o próprio jogador nas suas redes sociais, o presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, ambientou o reforço através das suas redes sociais. "Bem-vindo Alisson!", escreveu o dirigente dos italianos.