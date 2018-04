A situação de Bruno de Carvalho no Sporting pode estar bem mais complicada do que se antevia. Depois de esta segunda-feira ter sido avançada a notícia de que a Holdimo, do empresário Álvaro Sobrinho e detentora de 29,85% das acções do Sporting, teria requerido uma Assembleia-Geral extraordinária no clube, sruge agora a notícia de que a empresa está à procura de um candidato para substituir o presidente leonino e o nome sonante escolhido pela empresa, segundo o Jornal de Notícias, é Luís Figo, antiga glória do Sporting e da Selecção Nacional.

Após os conflitos com jogadores e adeptos e dos atritos com Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, surge agora a Holdimo no caminho de Bruno de Carvalho. Detentora de 20 milhões de acções do Sporting desde Novembro de 2014, o que representa quase um terço do total de acções da SAD, a empresa pretende uma assembleia-geral da sociedade, divulgando em comunicado à Lusa que "o debate público sobre questões internas tem contribuído para uma exposição" que é "absolutamente dispensável e atentatória da melhor tradição da marca Sporting, com potencial prejuízo para os activos da sociedade".

Esta assembleia-geral é uma de duas maneiras do actual líder do clube de Alvalade sair da presidência. A outra será por própria vontade, algo que o Jornal de Notícias apurou como estar a ser ponderado.

Para tal acontecer, Marta Soares terá de accionar o ponto três do artigo 40.º dos Estatutos do Sporting, convocando uma assembleia-geral extraordinária, na qual os sócios leoninos irão ditar a possível revogação do mandato do Conselho Directivo (CD). No caso de aprovada a demissão do CD liderado por Bruno de Carvalho – algo que acontecerá apenas com maioria absoluta dos sócios presentes na reunião – Jaime Marta Soares terá que agendar eleições no clube até 45 dias depois de revogado o mandato do presidente. E, até essas eleições acontecerem, Bruno de Carvalho continuará como líder do Sporting e da sua SAD.

No caso de eleições extraordinárias são bastantes os candidatos à espreita do lugar presidido por Bruno de Carvalho. Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrota nas eleições de 2017, terá pedido uma mudança no Sporting e deverá estar na corrida pelo lugar de Presidente do Sporting, assim como Bruno Conceição, sobrinho-neto de Travassos, um dos míticos Cinco Violinos. Segundo o Jornal de Notícias a Holdimo também estará a preparar o seu candidato. O jornal avança que a empresa de Sobrinho já terá abordado informalmente Luís Figo, um dos maiores nomes do futebol português, produto da formação leonina e ex-capitão da Selecção Nacional.