Relacionado Bruno de Carvalho anuncia saída do Facebook

Eduardo Barroso, ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral, reconhece que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, "cometeu erros" que levaram à actual situação conturbada vivida em Alvalade. Para o médico, Barroso está "em burnout, num stress brutal." Contudo, pede que deixem o presidente leonino "em paz", frisando que o comunicado redigido pelos jogadores foi "incoerente" e criticando, ainda, a"Penso que ele, como presidente, não devia ter feito aquilo aquela publicação após o jogo em Madrid, embora o post não seja ofensivo, indigno e não mete em causa o profissionalismo dos jogadores. Fez mal em fazer o post, assm como fizeram mal os jogadores, que tinham combinado reunir com o presidente no domingo, em fazerem aquela reação pública. É incoerente da parte deles. Estou à vontade para dizer isto. Adoro os nossos jogadores, o Coentrão, o Sebá [Coates] , o Gelson, o Patrício… Gosto deles. E adoro Jorge Jesus, estou contentíssimo por o termos", sublinhou o médico, em declarações à SIC Notícias, revelando uma conversa com o líder."Falo todos os dias com ele. Há horas falei com ele no intervalo das operações, a saber se já tinha nascido a filha e saber se precisava de alguma coisa. Há um ser humano também, não é só o presidente, que está a ser linchado na praça pública. Pode ter cometido erros, até eu que sou apoiante dele o reconheço. Mas ele está num stress brutal e precisa de descansar", prosseguiu, vincando que BdC lhe "prometeu" que iria acabar com as publicações no Facebook "para sempre"."Que os jogadores ganhem 3-0 ao At. Madrid, só para'chatearem' o Bruno e que eliminem o FC Porto para 'chatear' ainda mais. O maior desejo do Bruno era que isso acontecesse. Depois, vamos ver como as coisas se resolvem. Claro que têm de haver cedências. Sabemos que às vezes assume demasiado o papel de adepto. Os jogadores têm obrigação de dizer ‘meu presidente, sim senhor, o senhor vibra connosco, exagerou’ e também cederem um bocadinho"."Faz-me uma impressão… Caiu, está numa situação difícil, agora querem dar-lhe pontapés e enterrá-lo. O presidente da Mesa da Assembleia Geral [Jaime Marta Soares] a mostrar ingratidão e deslealdade que ofende. Um dia destes explico o que se passou nesta sala para o atual presidente da Mesa da Assembleia Geral o ser. Não quero entrar por isso agora. Só quero que as pessoas percebam que há um presidente que é um jovem, que comete erros. Um grande sportinguista que salvou o Sporting. Temos o pavilhão, as modalidades. No futebol, temos tudo para na próxima época termos alegrias grandes. Deixem o Bruno de Carvalho em paz", rematou.