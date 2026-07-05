Os 13 países do Mundial 2026 que estão envolvidos em conflitos

Enquanto decorre o Mundial 2026, pelo menos 13 das 48 seleções representam países envolvidos em guerras ou conflitos latentes. Nove já foram eliminadas da competição de futebol, que entra este fim de semana nos oitavos de final.

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Num total de 48 países classificados para o Mundial de futebol 2026, há pelos menos 13 envolvidos em conflitos latentes ou em guerras armadas, incluindo os Estados Unidos da América (EUA), onde decorrem alguns dos jogos da competição.



AP Photo/Mohammed Zaatari

Os EUA estão envolvidos numa guerra no Médio Oriente, que começou em fevereiro, depois de um ataque conjunto de Israel e dos EUA contra Teerão, capital do Irão. Em causa, de acordo com o governo norte-americano, estão, nomeadamente, protestos contra o regime iraniano e as negociações sobre o desenvolvimento de armas nucleares, além de décadas de desacordos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, chegou a afirmar, numa publicação na rede social Truth Social, que, apesar de a seleção iraniana ser bem-vinda, não seria "apropriado" que participasse no campeonato. Um enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, pediu à FIFA que Itália substituísse o Irão no Mundial de futebol, mas o pedido foi rejeitado. A participação do país do Médio Oriente ficou marcada por polémicas relacionadas com o transporte, treinos e vistos dos jogadores.

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Neste mesmo conflito estão envolvidos também países como o Catar, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita, que foram atingidos pelo Irão por albergarem bases norte-americanas. Já na Colômbia, os conflitos armados envolvem disputas políticas e grupos guerrilheiros.

No México, as guerras internas estão relacionadas principalmente com fações criminosas, incluindo cartéis de drogas; e no Haiti, a violência concentra-se na capital do país, Porto Príncipe, e é levada a cabo por gangues criminosos.

Na República Democrática do Congo (RDC) a guerra prolonga-se há várias décadas e envolve o exército e grupos rebeldes, como o M23, com consequências humanitárias graves. Já o conflito latente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul dura desde 1950, quando o Norte invadiu o Sul - o território da península coreana foi dividido em dois após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1953, foi assinado um armistício, mas as tensões mantêm-se, sem um acordo de paz oficial.

Por último, Marrocos e a Argélia vivem um conflito de baixa intensidade, que começou em 1973 e envolve a disputa pela soberania da região do Saara Ocidental. A Argélia apoia a Frente Polisário, que defende a independência do território, enquanto Marrocos considera o Saara Ocidental parte do seu território.

Destas 13 equipas, 9 já foram eliminadas da competição de futebol: República Democrática do Congo, Argélia, Coreia do Sul, Haiti, Iraque, Arábia Saudita, Catar, Irão e Jordânia.