Samaris regressa ao Benfica para treinar equipa de sub-16

O antigo médio grego, de 37 anos, terminou a carreira de jogador em 2023, nos brasileiros do Coritiba.

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O antigo futebolista internacional grego Andreas Samaris, quatro vezes campeão nacional pelo Benfica, vai treinar a equipa de juvenis B dos encarnados, do escalão de sub-16, anunciou este domingo o clube lisboeta.



Samaris, ao centro, no Estádio da Luz Pedro Ferreira

"Encerrou a carreira de jogador profissional de futebol em 2023 e apostou na formação de treinador, sendo atualmente detentor da Licença UEFA B. Este é o primeiro desafio enquanto técnico, ao comando de um escalão que disputa a 2.ª Divisão Nacional de Sub-17, competição que o SL Benfica venceu na época transata e em 2023/24", indicou o clube no seu site oficial.

O antigo médio helénico, de 37 anos, terminou a carreira de jogador em 2023, nos brasileiros do Coritiba.

Samaris representou as 'águias' como jogador entre 2014 e 2021, participando num total de 196 jogos e conquistando quatro títulos de campeão nacional (2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19).

Na mesma nota, o Benfica confirma a continuidade de Nélson Veríssimo como treinador da equipa B, de Vítor Vinha à frente dos sub-23 e de Luís Araújo como técnico dos juniores.