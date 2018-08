Há mais um candidato à presidência do Sporting

Rui Jorge Rego junta-se a Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues na corrida à liderança do clube.

O antigo secretário da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting, Rui Jorge Rego, é o novo candidato à presidência do clube. O advogado, de 46 anos, esteve na lista de Godinho Lopes, entre 2011 e 2013, e avança agora para as eleições que se irão realizar a 8 de Setembro.



Em comunicado, Rui Jorge Pego apresenta propostas que apontam para, "além da paixão pelo clube, uma visão de futuro, a ambição no negócio, a cultura de exigência empresarial e ainda o foco na competição e capacidade financeira".



"A direcção nomeia um Chairman para a SAD, profissional de topo com forte ligação ao Sporting. Zela pela eficácia e transparência da gestão, mas também pelos valores do Clube", lê-se no comunicado, entre as 10 prioridades indicadas pelo novo candidato.



Rui Jorge Rego defende igualmente uma revisão dos estatutos do Sporting, como uma forma de "sarar feridas internas" e "devolver ao clube aos sócios e ao associativismo".



"O presidencialismo não faz sentido. É preciso devolver autonomia a todos os órgãos sociais do clube", defende.



O novo candidato quer também criar parceiros em países como a China, Brasil e no continente africano, assim como investir no 'scouting' da Academia, que "tem perdido e energia e competividade", e uma gestão profissional, à semelhança da SAD, nas modalidades.



Na corrida à presidência do Sporting, Rui Jorge Rego irá enfrentar, até agora, Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues.

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Carlos Vieira foram suspensos da condição de sócio, o que os impede de avançarem para as eleições, enquanto que Zeferino Boal abdicou da sua candidatura para apoiar a de Ricciardi.