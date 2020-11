Benfica financiou compra de jogador para o Vitória de Setúbal

O Benfica terá financiado a compra do jogador marroquino Khalid Hachadi, que no verão de 2019 foi anunciado como reforço do Vitória de Setúbal. A operação custou 1,250 milhões de euros, mas o Benfica terá sido o grande financiador, refere o jornal Público Num contrato paralelo, o Benfica assegurava o direito de preferência na transferência do jogador, impondo severas penas ao Setúbal, caso o jogador fosse transferido para algum dos rivais (FC Porto, Sporting ou Braga). Este tipo de contrato, que custou ao Benfica 900 mil euros, viola as regras da FIFA.O Benfica terá pagados os 900 mil euros, horas antes dos sadinos transferirem da mesma conta 800 mil euros para o antigo clube do jogador marroquino. Esta conta da SAD do Setúbal tinha saldo negativo antes da transferência do Benfica de Luís Filipe Vieira.