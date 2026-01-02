Sábado – Pense por si

Golo de Carlos Eduardo resgata empate do Gil Vicente frente ao Sporting

Lusa 21:04
A partida terminou com um golo para cada lado e Sporting arrisca distanciamento dos dragões.

Um golo de Carlos Eduardo permitiu hoje ao Gil vicente empatar 1-1 frente ao Sporting, em jogo da última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, que pode deixar os 'leões' mais longe do FC Porto.

Carlos Eduardo celebra golo frente ao Sporting
Carlos Eduardo celebra golo frente ao Sporting Fernando Veludo/LUSA

Em Barcelos, o golo do avançado brasileiro gilista surgiu aos 87 minutos, permitindo aos barcelenses evitar a derrota e somar o quinto empate seguido, enquanto os bicampeões nacionais, que se adiantaram em cima dos 45 minutos, através do colombiano Luis Suárez e viram Gonçalo Inácio expulso aos 79, podem se atrasar em relação ao comandante FC Porto, tendo visto interrompido um ciclo de três triunfos seguidos.

Com este empate, o Sporting mantém o segundo posto, agora com 42 pontos, menos quatro do que os 'dragões', que lideram, e mais seis do que o Benfica, terceiro, embora os 'leões' tenham mais um jogo, enquanto o Gil Vicente é quarto, com 28.

