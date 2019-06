Futebolista brasileiro do Vasco morre em acidente quando regressava de baile funk

As vítimas foram transportadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Rio de Janeiro.



"Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil", lamentou o clube.

O jogador de futebol brasileiro do Vasco, Thales Lima de Conceição Penha, de 24 anos, morreu este sábado num acidente de viação em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Brasil, quando regressava de um baile funk.Segundo avança o site brasileiro G1, outra pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência da colisão entre duas motas que atropelaram outras pessoas.