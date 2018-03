A operação E-Toupeira chegou ao Parlamento e levou o primeiro-ministro, António Costa, a dizer que "pelo menos por uma vez" tinha sido descoberto quem violou o segredo de justiça. O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, não demorou a responder e a deixar uma "farpa" ao chefe de Governo.

"Não sei se o gabinete de crise vai considerar estas declarações de António Costa como estando no Índex, mas é importante lembrar que em causa não está apenas a violação do segredo de justiça. Em causa está corrupção no "clube querido", expressão comum noutras paragens", escreveu o dirigente portista, remetendo para a expressão usada durante o debate por Costa.





Não sei se o gabinete de crise vai considerar estas declarações de António Costa como estando no Índex, mas é importante lembrar que em causa não está apenas a violação do segredo de justiça. Em causa está corrupção no "clube querido", expressão comum noutras paragens pic.twitter.com/N547dzNavW — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 15 de março de 2018





O chefe de Governo foi desafiado pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, a esclarecer que medidas tinha o Governo tomado para proteger a segurança do sistema informático da justiça, depois de um funcionário judicial ter sido detido preventivamente no âmbito da operação E-toupeira, por suspeitas de ter usado a password de uma magistrada para aceder a processos e depois passar informações ao Benfica.

"Nós temos esta informação de um clube que por acaso nos une. Depois da ministra da Justiça ter desvalorizado a situação (...) eu pergunto que medidas já tomou o governo?", questionou Negrão.

O primeiro-ministro começou por responder que, "mesmo tratando-se de um clube querido" a ambos, não iria especular sobre uma matéria em investigação judicial. "Mas, a fazer fé no que vem na comunicação social, eu creio que não há forma alguma de prevenir que alguém que esteja certificado para utilizar o sistema o utilize de forma indevida", afirmou.

No passado dia 6, a Polícia Judiciária deteve o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves e o funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça José Silva, por suspeitas de violação do segredo de justiça, corrupção, um crime informático de acesso ilegal e um de favorecimento pessoal, depois de ter realizado 30 buscas nas áreas de Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.

A investigação, iniciada há quase meio ano pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, averigua "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".

Após o primeiro interrogatório judicial, Paulo Gonçalves, que está indiciado por corrupção activa e quatro crimes de violação do segredo de justiça, estes em co-autoria com o técnico informático José Silva, ficou proibido de contactar com os outros quatro arguidos do processo, de acordo com o despacho da juíza Cláudia Pina.

José Silva, que ficou em prisão preventiva, está indiciado de um crime de corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato, burla informática, falsidade informática, nove crimes de acesso ilegítimo e mais quatro crimes de violação de segredo de justiça, estes em co-autoria com Paulo Gonçalves.

Em conferência de imprensa, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse que clube foi alvo de "ataque sem precedentes" e anunciou a abertura de "um gabinete de crise". "A partir deste momento, iremos agir judicialmente contra todos os que ponham em causa o nome do Benfica, sejam administradores, jornalistas. Não iremos perdoar a ninguém. Acabou a paródia à conta do Benfica", garantiu no passado sábado.