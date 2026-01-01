Francesco Farioli entre os alvos do Chelsea para suceder a Enzo Maresca, diz o 'The Telegraph'

Treinador do FC Porto é um dos nomes na 'shortlist' dos ingleses.

Enzo Maresca foi despedido esta quinta-feira do Chelsea, mas a imprensa inglesa já começa a apontar vários sucessores e entre eles está... Francesco Farioli. De acordo com o 'The Telegraph' o nome do treinador do FC Porto consta na lista preferencial dos blues, embora seja um negócio difícil de acontecer a meio da época.



A cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e saída a meio de um projeto que almeja o título nacional no fim da época são os grandes entraves para que o italiano abandone a Invicta tão cedo.

De acordo com a imprensa inglesa, o principal candidato à sucessão de Enzo Maresca é Liam Rosenior, atual treinador do Estrasburgo, clube francês faz parte do mesmo grupo do Chelsea na Liga Europa. A solução seria uma opção que teria em vista a continuidade do projeto, com aposta em jovens talentos.

Frank Lampard, Oliver Glasner e Andoni Iraola são ainda outros nomes fortes apontados ao comando técnico do atual 5.º classificado da Premier League.

