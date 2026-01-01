Sábado – Pense por si

Desporto

Francesco Farioli entre os alvos do Chelsea para suceder a Enzo Maresca, diz o 'The Telegraph'

Record 13:50
As mais lidas

Treinador do FC Porto é um dos nomes na 'shortlist' dos ingleses.

Enzo Maresca foi despedido esta quinta-feira do Chelsea, mas a imprensa inglesa já começa a apontar vários sucessores e entre eles está... Francesco Farioli. De acordo com o 'The Telegraph' o nome do treinador do FC Porto consta na lista preferencial dos blues, embora seja um negócio difícil de acontecer a meio da época.

Francesco Farioli
Francesco Farioli

A cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e saída a meio de um projeto que almeja o título nacional no fim da época são os grandes entraves para que o italiano abandone a Invicta tão cedo.

De acordo com a imprensa inglesa, o principal candidato à sucessão de Enzo Maresca é Liam Rosenior, atual treinador do Estrasburgo, clube francês faz parte do mesmo grupo do Chelsea na Liga Europa. A solução seria uma opção que teria em vista a continuidade do projeto, com aposta em jovens talentos.

Frank Lampard, Oliver Glasner e Andoni Iraola são ainda outros nomes fortes apontados ao comando técnico do atual 5.º classificado da Premier League.

Enzo Maresca deixa comando técnico do campeão mundial Chelsea
Leia Também

Enzo Maresca deixa comando técnico do campeão mundial Chelsea

Tópicos Futebol Desporto Chelsea Football Club Enzo Maresca Estrasburgo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Francesco Farioli entre os alvos do Chelsea para suceder a Enzo Maresca, diz o 'The Telegraph'