Estrela da Amadora contrata médio sueco Kevin Höög Jansson até 2028

O Estrela da Amadora, da 1.ª Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira a contratação do médio sueco Kevin Höög Jansson, que se encontrava livre, tendo assinado contrato válido até 2028.



Kevin Höög Jansson foi oficializado pelo Estrela da Amadora Instagram/Estrela da Amadora

Formado no Helsingborgs, do seu país, o jogador de 25 anos reforça o plantel orientado por João Nuno logo no primeiro dia do ano e após ter terminado contrato com o Norrköping, que não evitou a despromoção à II Liga da Suécia.

"Kevin Höög Jansson é tricolor", anunciou o clube da Reboleira, em publicação nas suas redes sociais, acompanhada pelas primeiras imagens do futebolista, cuja presença é aguardada no treino de hoje, que será parcialmente aberto aos adeptos e comunicação social.

Com passagens pelos dinamarqueses do Fremad Amager, os búlgaros do Botev Plovdiv, os sul-coreanos do Gangwon e os suecos do Osters, por empréstimo do Norrkoping, ao qual se encontrava ligado desde 2023, Höög Jansson ruma à I Liga portuguesa e ao quarto país do seu currículo.

"Foi um final muito triste para estes anos que passei no Norrköping [despromoção ao segundo escalão], mas levarei comigo muitas lembranças maravilhosas e amigos para toda a vida. Acompanharei a jornada do clube de volta ao lugar a que pertence, agradeço a todos, dentro e fora do clube, que se dedicam diariamente e apoiam a equipa", afirmou o médio, na despedida do emblema com o qual manteve contrato até 31 de dezembro.

Kevin Höög Jansson é o primeiro reforço de inverno para o Estrela da Amadora, ocupando uma vaga em aberto no meio-campo dos 'tricolores', que alimentam o objetivo de garantir a permanência na I Liga de futebol no final da época.