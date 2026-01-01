Sábado – Pense por si

Estrela da Amadora contrata médio sueco Kevin Höög Jansson até 2028

Jogador encontrava-se livre no mercado

O Estrela da Amadora, da 1.ª Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira a contratação do médio sueco Kevin Höög Jansson, que se encontrava livre, tendo assinado contrato válido até 2028.

Kevin Höög Jansson foi oficializado pelo Estrela da Amadora
Kevin Höög Jansson foi oficializado pelo Estrela da Amadora Instagram/Estrela da Amadora

Formado no Helsingborgs, do seu país, o jogador de 25 anos reforça o plantel orientado por João Nuno logo no primeiro dia do ano e após ter terminado contrato com o Norrköping, que não evitou a despromoção à II Liga da Suécia.

"Kevin Höög Jansson é tricolor", anunciou o clube da Reboleira, em publicação nas suas redes sociais, acompanhada pelas primeiras imagens do futebolista, cuja presença é aguardada no treino de hoje, que será parcialmente aberto aos adeptos e comunicação social.

Com passagens pelos dinamarqueses do Fremad Amager, os búlgaros do Botev Plovdiv, os sul-coreanos do Gangwon e os suecos do Osters, por empréstimo do Norrkoping, ao qual se encontrava ligado desde 2023, Höög Jansson ruma à I Liga portuguesa e ao quarto país do seu currículo.

"Foi um final muito triste para estes anos que passei no Norrköping [despromoção ao segundo escalão], mas levarei comigo muitas lembranças maravilhosas e amigos para toda a vida. Acompanharei a jornada do clube de volta ao lugar a que pertence, agradeço a todos, dentro e fora do clube, que se dedicam diariamente e apoiam a equipa", afirmou o médio, na despedida do emblema com o qual manteve contrato até 31 de dezembro.

Kevin Höög Jansson é o primeiro reforço de inverno para o Estrela da Amadora, ocupando uma vaga em aberto no meio-campo dos 'tricolores', que alimentam o objetivo de garantir a permanência na I Liga de futebol no final da época.

Tópicos Futebol Kevin Höög Jansson Clube de Futebol Estrela da Amadora Norrköping Suécia Gangwon
