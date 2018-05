A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) terá colocado a hipótese de adiar a final da Taça de Portugal, entre Sporting e Desportivo das Aves, para Agosto. Segundo avança o Record, a possibilidade estará ultrapassada mas chegou a ser comunicada aos dois clubes.





A nenhum dos clubes foi confirmado de forma definitiva a realização do jogo deste domingo no Jamor.A FPF mostrou-se solidária com as preocupações demonstradas pelo Governo relativas a questões de segurança, após os incidentes desta semana na Academia de Alcochete, onde jogadores do Sporting foram agredidos.Também o primeiro-ministro António Costa manifestou essa preocupação, admitindo a possibilidade de o encontro mudar de local ou ser disputado à porta fechada. "Há uma panóplia de outras possibilidades, como a mudança de local do jogo ou a realização sem acesso do público", disse em Sófia, manifestando o desejo que "haja condições de segurança com total normalidade para o jogo do Jamor".Segundo o Record, a possibilidade de disputar o encontro à porta fechada nunca foi uma possibilidade equacionada pela FPF.