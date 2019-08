Aston Martin Red Bull Racing refere que irá utilizar "as próximas nove corridas para avaliar a performance de Alex para fazer uma decisão informada" sobre quem irá acompanhar o holandês Max Verstappen em 2020.





Depois de um início de época desastroso por parte do francês Pierre Gasly, com apenas um 4.º lugar como melhor resultado, a Red Bull anunciou esta segunda-feira que o tailandês Alexander Albon o vai substituir no monolugar a partir do Grande Prémio da Bélgica e até ao final da época.Gasly havia sido promovido da equipa satélite com motores Honda, a Toro Rosso, no início da época mas vai voltar agora ao lugar de partida, ficando com o russo Daniil Kvyat como companheiro - que já conseguiu um pódio esta época, no Grande Prémio da Alemanha.Albon está na sua época de estreia de Fórmula 1, depois de ter terminado o campeonato de Fórmula 2 do ano passado em segundo lugar. Este ano, o seu melhor resultado foi um 6.º lugar, no Grande Prémio da Alemanha.Em comunicado, aA troca de pilotos surge numa altura em que o piloto principal da Red Bull está em 3.º lugar no campeonato, com duas vitórias e 181 pontos, tendo terminado todas as corridas nos cinco primeiros lugares.