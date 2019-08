A ginasta norte-americana Simone Biles conquistou pela sexta vez o título de campeã dos Estados Unidos no Campeonato Nacional de Ginástica com um movimento nunca antes feito por uma mulher: um triplo twist com duplo mortal à rectaguarda no exercício de solo.







Mas Biles, de 22 anos, também fez história com o exercício na trave, com um duplo mortal com dupla pirueta na saída – nunca antes tentado em competição.



Had to do a double-double take @Simone_Biles is the first person in HISTORY to perform a double-double dismount on beam #USGymChamps pic.twitter.com/c5h7GkC3p2 — Team USA (@TeamUSA) August 10, 2019









No solo, tornou-se a primeira mulher a conseguir fazer uma tripla pirueta com duplo mortal. A jovem já tinha tentado este salto uma vez, mas não conseguiu uma boa chegada ao solo. Este ano foi colocado um tapete extra por segurança, e Biles fez uma receção perfeita.





A campeã olímpica do Rio 2016 fez com que os movimentos ficassem para a história da ginástica artística.