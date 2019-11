Flamengo de Jorge Jesus repete feito do Santos de Pelé

Depois de ter, no último sábado, o Flamengo de Jorge Jesus conquista também o título de… após ado Palmeiras diante do Grémio. Com isto, a equipa orientada pelo treinador português tornou-se na primeira equipa brasileira, desde 1963, a conquistar as duas provas no mesmo ano, feito que pertencia ao Santos de Pelé.Em 1962 e 1963 o 'Peixe' conquistou a então denominada Taça Brasil – em 2010 a Confederação Brasileira de Futebol passou a chamar de Brasileirão -, e a Libertadores, consagrando-se, na altura, como uma das melhores equipas brasileiras.Jorge Jesus recebeu a equipa no terceiro lugar, atrás de Palmeiras e Santos, mas não demorou a ultrapassá-los e a ganhar grande avanço, que lhe permite colocar as 'mãos' no Brasileirão com apenas 34 jornadas disputadas.O técnico brasileiro estreou-se a 14 de julho, com uma goleada caseira por 6-1 sobre o Goiás, em encontro da 10.ª jornada, mas, depois, só ganhou um dos três jogos seguintes - 1-1 fora com o Corinthians, 3-2 ao Botafogo e 0-3 no reduto do Bahia.Este domingo, enquantoda conquista do troféu sul-americano de clubes, o Flamengo viu o seu concorrente ao título, o Palmeiras, perder em casa, com o Grémio e pôde, assim, prolongar os festejos… agora com a conquista de duas competições.Jesus, que ainda pode ganhar em 2019 o Mundial de clubes, prova em que terá no Liverpool o principal adversário, fez história, pois nenhum técnico luso havia arrebatado um campeonato na América do Sul e só dois haviam triunfado no continente americano.